В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 73 тыс.

ТАСС, 27 ноября. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 73 тыс., за последние сутки выявили 300 случаев. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"[За сутки] 300 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрированы 72 235 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 62,6 тыс. человек, из них 273 - за последние сутки. 8,1 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 636 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 226 - в тяжелом состоянии. Умерли 3,2 тыс. человек, из них 10 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 628,1 тыс. человек, двумя - 431,4 тыс. человек. Еще 109,7 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике превышает 47%.

Темпы вакцинации и ситуация с заболеваемостью в Удмуртии позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода. Также власти перевели в штатный режим часть ковидных коек, общее их число сократилось с 4 тыс. до 2 тыс.