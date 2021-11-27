Власти Дели призвали Моди остановить полеты из стран с новым омикрон-штаммом коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Главный министр индийского национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) Арвинд Кеджривал обратился в субботу к премьер-министру Нарендре Моди с призывом немедленно остановить полеты из стран, в которых выявлен новый штамм коронавируса, получивший наименование В.1.1.529 или "омикрон".

"Я настоятельно призываю уважаемого премьер-министра остановить полеты из тех стран, которые затронуты этим новым вариантом [коронавируса]. С большим трудом наша страна оправилась от коронавируса. Мы должны сделать все возможное, чтобы этот новый вариант не попал в Индию", - написал Кеджривал на своей странице в Twitter.

Призыв главы столичного правительства прозвучал на следующий день после того, как Генеральное управление гражданской авиации Индии сообщило, что с 15 декабря возобновляются регулярные международные авиарейсы по всем направлениям. В то же время, по данным ведомства, авиасообщение со странами, где сохраняется наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, может быть сокращено до 50% от прежнего числа рейсов.

Индийские власти приостановили регулярное международное пассажирское авиасообщение в марте 2020 года из-за распространения COVID-19. После этого Индия осуществляет международные рейсы в рамках двусторонних соглашений с другими странами. Такие соглашения ограничивают число перелетов и населенных пунктов, между которыми они могут совершаться. В настоящий момент у Индии действуют такие соглашения с 28 странами, в том числе с ЮАР.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября на юге Африки и успел проникнуть в ряд других стран. ВОЗ назвала штамм греческой буквой "омикрон", специалисты полагают, что он несет повышенную опасность заражения. Ряд государств объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР и некоторыми другими странами Африки из-за омикрон-штамма.