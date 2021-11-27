Правительство компенсирует двум регионам расходы на восстановление после паводков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков. Распоряжения об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой кабмина.

Уточняется, что федеральные средства будут также направлены на финансирование мер, предпринятых властями для временного размещения и обеспечения питанием эвакуированных из-за ЧС людей.

По данным пресс-службы правительства РФ, ранее ситуация с летними паводками в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) обсуждалась на совещании о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое состоялось 27 июля в Южно-Сахалинске. Михаил Мишустин провел его по поручению президента в ходе рабочей поездки в ДФО.

Правительство уже оказывало помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. В частности, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые лишились домов и имущества, и почти 1,4 млрд рублей - на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий ЧС.