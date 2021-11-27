В Крыму впервые за месяц выявили менее 600 случаев коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Коронавирус выявили в Крыму за сутки у 574 человека, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава. Ранее менее 600 случаев в республике выявляли 18 октября.

Повышенное число случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев. С 21 ноября количество выявляемых случаев начало снижаться, накануне выявили 618 заразившихся.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, за 26 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 574 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 118 036 "положительных" на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследовали 6 088 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 572 человека, выздоровевших за весь период - 105 701.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер деятельности, в том числе туризма.