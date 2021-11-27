В России выявили 33 946 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 946. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 536 825, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в субботу.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,36%.

В частности, 1 879 случаев заражения было выявлено в Санкт-Петербурге, 1 867 - в Московской области, 1 056 - в Самарской области, 759 - в Воронежской области, 722 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 1 031 616 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 494. Всего с начала пандемии уже выздоровели 8 237 465 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 86,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 316 пациентов Санкт-Петербурге, 1 983 - в Московской области, 1 458 - в Челябинской области, 1 109 - в Краснодарском крае, 1 078 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 239 против 1 235 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 271 531 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 70 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 53 - в Московской области, по 42 - в Краснодарском крае и Ростовской области, 38 - в Красноярском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 430 против 3 929 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 937 409 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,17%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 33 917 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

В столице были выписаны по выздоровлению 5 116 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 760 697. В настоящее время продолжают лечение 142 795 человек.