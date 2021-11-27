В ЮАР выявили 50 новых случаев COVID-19, вызванных омикрон-штаммом

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 новых случаев заражения коронавирусом, вызванных омикрон-штаммом (B.1.1.529), выявлены за пятницу на территории ЮАР. Об этом сообщил в субботу местный новостной портал News-24 .

Отмечается, что указанные данные носят предварительный характер, так как полностью обработаны только тесты, которые были сданы утром 26 ноября, а сданные к вечеру еще проходят проверку. До текущего дня официальные медицинские власти ЮАР говорили о 77 инфицированных омикрон-штаммом.

Между тем в Южно-Африканской Республике сейчас происходит мощный рост числа новых заболевших COVID-19. Так, в понедельник из сделанных за сутки 75 тыс. тестов на коронавирус 18 тыс. дали положительный результат. Это соответствует уровню начала первой волны пандемии в ЮАР в апреле 2020 года.

За минувшие 24 часа в ЮАР выявлено 2 828 новых случаев заболевания, при этом доля положительных результатов ПЦР-тестов достигла 9,1%. Среди заболевших за это время и министр внутренних дел ЮАР Аарон Мотсоаледи. Каким именно штаммом коронавируса он инфицирован, не сообщается.

Согласно математической модели, созданной директором центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусологом Тулио де Оливейрой, через две недели омикрон-штамм будет доминировать в стране, оттеснив дельта-штамм. При этом эпицентром распространения нового варианта коронавируса является самая густонаселенная провинция ЮАР - Гаутенг. На ее территории расположена столица республики Претория и мегаполис Йоханнесбург.

Правительство в высшей мере обеспокоено складывающейся ситуацией. Так, на более ранний срок было перенесено заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом. Оно пройдет 27 ноября и разработает пакет мер для противодействия распространению омикрон-штамма.