Гинцбург: у подростков выделяется больше антител после прививки от ковида, чем у взрослых

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество антител у подростков после вакцинации от ковида детской вакциной, несмотря на то, что ее концентрация в пять раз меньше, чем у "Спутника V", вырабатывается больше, чем у взрослого населения. Об этом в субботу сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В ходе клинических исследований этой вакцины было определено, что реактивность подросткового населения гораздо выше, чем реактивность соответственно взрослого населения. Дети при вакцине, которая разведена фактически в пять раз, в несколько раз лучше по уровню образования защитных антител реагируют, чем взрослое население", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Гинцбург заявил, что нежелание родителя привить своего ребенка от ковида - преступление. "Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих", - сказал он.

Ученый пояснил, что с приходом дельта-штамма коронавируса дети среди общего числа заболевших коронавирусной инфекцией стали составлять от 10 до 20%, в зависимости от страны. "После уханьского штамма, как мы с вами прекрасно помним, было еще пять или шесть различных антигенных вариантов. <...> Хотя антигенно [они] сильно отличались, но по эпидемиологической и клинической картине <...> давали примерно одно и то же, то, что и уханьский штамм. Поэтому и врачи, и эпидемиологи научились <...> довольно-таки хорошо им противостоять. А начиная с мая месяца появился так называемый дельта-штамм, который уже не различает, взрослый ты или малыш. И в одинаковой степени эффективно поражает всех", - пояснил Гинцбург.

"Ни в коем случае не [стоит] ослаблять пропаганду, в лучшем смысле этого слова. В плане того, что вакцинироваться - это так же необходимо, как соответственно, мыть руки и чистить зубы, говорить "здравствуйте", когда входишь, и "до свидания", когда выходишь из комнаты", - заключил он.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.