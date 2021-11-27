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Гинцбург: у подростков выделяется больше антител после прививки от ковида, чем у взрослых

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи заявил, что нежелание родителя привить своего ребенка от ковида - преступление

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество антител у подростков после вакцинации от ковида детской вакциной, несмотря на то, что ее концентрация в пять раз меньше, чем у "Спутника V", вырабатывается больше, чем у взрослого населения. Об этом в субботу сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"В ходе клинических исследований этой вакцины было определено, что реактивность подросткового населения гораздо выше, чем реактивность соответственно взрослого населения. Дети при вакцине, которая разведена фактически в пять раз, в несколько раз лучше по уровню образования защитных антител реагируют, чем взрослое население", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Гинцбург заявил, что нежелание родителя привить своего ребенка от ковида - преступление. "Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих", - сказал он.

Ученый пояснил, что с приходом дельта-штамма коронавируса дети среди общего числа заболевших коронавирусной инфекцией стали составлять от 10 до 20%, в зависимости от страны. "После уханьского штамма, как мы с вами прекрасно помним, было еще пять или шесть различных антигенных вариантов. <...> Хотя антигенно [они] сильно отличались, но по эпидемиологической и клинической картине <...> давали примерно одно и то же, то, что и уханьский штамм. Поэтому и врачи, и эпидемиологи научились <...> довольно-таки хорошо им противостоять. А начиная с мая месяца появился так называемый дельта-штамм, который уже не различает, взрослый ты или малыш. И в одинаковой степени эффективно поражает всех", - пояснил Гинцбург.

"Ни в коем случае не [стоит] ослаблять пропаганду, в лучшем смысле этого слова. В плане того, что вакцинироваться - это так же необходимо, как соответственно, мыть руки и чистить зубы, говорить "здравствуйте", когда входишь, и "до свидания", когда выходишь из комнаты", - заключил он.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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