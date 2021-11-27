В Италии раскрыли канал продажи фальшивых ковид-сертификатов

РИМ, 27 ноября. /ТАСС/. Финансовая гвардия Италии (силовое подразделение Минэкономики) раскрыла сеть продажи фальшивых ковид-сертификатов. Как сообщает в субботу агентство ANSA , в качестве способа сбыта использовался мессенджер Telegram, в котором были закрыты 10 каналов, на которые с 3 июля были подписаны не менее тысячи пользователей.

Как указывает агентство, стоимость ковид-сертификатов с действующими QR-кодами составляла от €100 до €130. Оплата производилась посредством криптовалют. В рамках расследования специального подразделения Финансовой гвардии были произведены обыски и проверка документации, в результате чего выявлены четыре подозреваемых в технологическом мошенничестве. Следственные действия при координации прокуратуры Милана были произведены в четырех итальянских областях - в Венето, Лигурии, Апулии и на Сицилии.

"Грин-пасс" необходим в Италии с начала августа для посещения мест досуга, с сентября документ о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус необходим для путешествий в транспорте дального следования, с октября - для предоставления на рабочем месте. С 6 декабря до 15 января в стране вводится "супер-ковид-сертификат", выдаваемый на основе только справки о вакцинации или выздоровления. Он необходим во всех местах проведения досуга, включая рестораны. Базовый "грин-пасс" требуется для поездок в общественном транспорте и допуска на рабочее место.

В стране две дозы вакцины от коронавируса получили почти 85% населения старше 12 лет. Ускоренными темпами началась вакцинация бустерной дозой, с получением которой увязано продление срока действия "грин-пасса". Как в других странах Европы, в Италии растет число заражений.