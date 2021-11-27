QR-коды о наличии антител к коронавирусу будут действовать три месяца в Орловской области

ТАСС, 27 ноября. QR-коды о наличии достаточного титра антител к коронавирусу будут действовать в течение трех месяцев в Орловской области. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Андрей Клычков на странице во " Вконтакте ".

Ранее сообщалось, что власти Орловской области к 1 декабря утвердят систему, позволяющую жителям региона получить QR-код при наличии достаточного титра антител к коронавирусу. Он будет действовать только на территории региона.

"Департаментом здравоохранения региона разработан порядок получения QR-кодов гражданами, имеющими достаточный титр антител к COVID-19, а также установлен показатель количественного уровня достаточного титра антител. <…> Срок действия QR-кода составит три месяца со дня его формирования", - сообщил Клычков по итогам заседания регионального оперштаба.

Для получения QR-кода жителям региона после 1 декабря необходимо сделать тест на наличие антител к коронавирусу. Перечень медучреждений для прохождения исследования опубликуют на сайте департамента здравоохранения и портала региона. При получении результата, подтверждающего наличие достаточного титра антител, сведения внесут в регистр для формирования QR-кода. "Поскольку, по мнению экспертов, титр антител IgG к COVID-19 на уровне 500 единиц (ВАU/мл) и выше имеет фактор защиты человека от заражения коронавирусом, именно это значение будет принято за основу при получении QR-кода", - добавил губернатор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявили 62 078 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 49 864 человека, 1 268 пациентов умерли. Коллективный иммунитет в регионе сформирован на уровне около 51%. Для борьбы с распространением коронавируса действует обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых. Сотрудников предприятий старше 60 лет рекомендовано перевести на дистанционный режим работы. С 8 ноября в регионе действует система QR-кодов при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, кино, цирков, учреждений культуры и спорта.