К 80-летию битвы за Москву подготовлена специальная программа для молодежи в столице

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специальную программу к 80-летию битвы за Москву подготовили для молодежи столицы, сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"Для молодежи в Москве подготовили онлайн-лекции, квесты и многое другое - всего более 50 познавательных мероприятий. Они продлятся две недели - до 12 декабря включительно. Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу, как жил город в военное время", - приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

В рамках цикла онлайн-лекций "Истории, о которых важно помнить" деятели культуры и искусства расскажут, как проходила битва за Москву, почему она стала одним из важнейших этапов Великой Отечественной войны, как поэзия, кино и театр помогали людям пережить те события, и где в метро в годы войны находились концертный зал и библиотека.

"Серия экскурсий получила название "Они сражались за Москву". Часть из них проведут онлайн по местам боевой славы Западного и Калининского фронтов, а также в Музее обороны Москвы. Всего состоится 14 виртуальных экскурсий. Также можно присоединиться к выездным мероприятиям и посетить Музей Калининского фронта, Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Калужский городской музей боевой славы, Тульский областной краеведческий музей, музейный комплекс "Зоя" в Московской области и многие другие учреждения очно", - говорится в сообщении. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация в столичном приложении для молодежи "Зачетная Москва". Для участия в мероприятиях потребуется QR-код.

Помимо этого, запланирована серия тематических квестов "1941 год. Битва за Москву". Желающие могут пройти онлайн-квесты в социальных сетях и проверить знания благодаря тестам по истории в приложении "Зачетная Москва".