В Севастополе открыли памятник Герою Советского Союза Екатерине Деминой

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Памятник Герою Советского Союза Екатерине Деминой открыли в расположении соединения морской пехоты в Севастополе, сообщили журналистам в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"В Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота прошел торжественный митинг, посвященный 316-й годовщине со дня образования российской морской пехоты. Начались мероприятия с открытия памятника разведчице морской пехоты Черноморского флота Герою Советского Союза Екатерине Илларионовне Деминой", - говорится в сообщении.

Представители командования Черноморского флота, соединения, ветеранских и общественных организаций возложили цветы и венки к памятнику морским пехотинцам, погибшим при выполнении боевых задач. "Завершилось мероприятие торжественным прохождением подразделений морской пехоты, проведением показательных выступлений военнослужащих и концертом творческих коллективов", - сообщается в пресс-релизе.

В 1941 году, окончив девять классов и курсы медсестер, Екатерина Демина пришла в военкомат и, прибавив к своему возрасту 15 лет еще два года, добилась зачисления в Красную Армию и отправки на фронт. Служила на военно-санитарном судне "Красная Москва", переправлявшем раненых из Сталинграда, затем санинструктором в 369-м отдельном батальоне морской пехоты, став одной из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты.

С боями прошла по водам и берегам Кавказа и Крыма, Азовского и Черного морей, Днестра и Дуная, с освободительной миссией - по земле Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии и Австрии. Вместе с бойцами батальона вступала в бой, отбивала атаки врага, выносила с поля боя раненых, оказывала им первую помощь. Трижды сама была ранена. В августе и декабре 1944 года ее дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но удостоена его Демина была лишь указом Президента СССР от 5 мая 1990 года.