Южная Корея ограничит выдачу виз и въезд для прибывающих из восьми стран Африки

ТАСС, 27 ноября. Республика Корея ограничит выдачу виз и въезд в страну гражданам Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави в связи с распространением там нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap .

По его данным, все прибывающие из этого региона должны будут пройти 10-дневный карантин и сдать три ПЦР-теста в течение этого периода. Ограничение вступит в силу с 28 ноября 2021 года.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Германии, Чехии и Великобритании.