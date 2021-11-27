Советник Минздрава ЮАР заявил, что вакцины от COVID-19 эффективны против омикрон-штамма

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Существующие вакцины от коронавируса так же эффективны по отношению к новому омикрон-штамму, как и против других известных вариантов коронавируса. Об этом заявил член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне.

"Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом, - цитирует его в субботу местный новостной портал "Санди лайф". - Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19".

Согласно данным, полученным местной телекомпанией eNCA, сейчас в ЮАР большинство новых больных ковидом - молодые люди до 35 лет. Большинство из них - 62% - не прошли вакцинацию от COVID-19.

На текущий день в ЮАР выявлено около 150 человек, инфицированных омикрон-штаммом. Между тем местный новостной портал News-24 передал, что первый заболевший новым вариантом COVID-19 мог появиться в ЮАР еще 9 ноября, а не 22 ноября, как это ранее считалось.

В свою очередь местная радиостанция SABC передает, что ведущие медицинские центры ЮАР сейчас ведут круглосуточную работу по расшифровке генома омикрон-штамма. Только после этого можно будет сделать окончательный вывод о его особенностях и способах эффективной борьбы. Эта работа пока находится на начальном этапе.

На текущий день в ЮАР выявлены 2 930 174 инфицированных коронавирусом, 89 584 среди них умерли. В стране использовано 25 млн доз вакцины от COVID-19. Полный курс прививок прошли 14,1 млн человек, или 23,8% населения страны.