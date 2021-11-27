Qatar Airways приостановила допуск на свои рейсы пассажиров из трех африканских стран

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways ввела запрет на допуск на свои рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика в связи с распространением на юге Африки нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 - В.1.1.529. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в субботу на его странице в Twitter .

"Пассажиры из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика больше не будут приниматься на рейсы Qatar Airways, это решение незамедлительно вступает в силу. Мы продолжим анализировать ситуацию на ежедневной основе по мере поступления новой информации от Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ]", - подчеркивается в тексте.

В пятницу ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".