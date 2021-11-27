В Тамбовской области чиновника лишили машины из-за вопросов к качеству содержания дорог

ТАСС, 27 ноября. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров лишил служебного автомобиля начальника регионального управления транспорта и дорог Альберта Чурилова из-за наличия вопросов к качеству содержания и уборки автомагистралей. Об этом сообщили ТАСС в управлении информационной политики администрации области.

"Во время заседания комиссии по безопасности дорожного движения врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров резко высказался по поводу качества содержания и уборки дорог. В соответствии с распоряжением главы региона, [начальника управления транспорта и дорог области] Чурилова действительно лишили служебного автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врио главы региона задал несколько конкретных вопросов Чурилову, после ответа которого принял решение о лишении его служебного автомобиля. "Вы, наверное, все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас [служебного] транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше", - приводятся слова Егорова.

По данным пресс-службы администрации региона, в субботу на прошлой неделе в регионе прошел сильный снегопад. Егоров отметил, что в некоторых муниципалитетах снегоуборочная техника не выходила на расчистку дорог из-за отговорок или выходила поздно.

Всего к работе для зимнего содержания дорог межмуниципального значения в регионе подготовлено почти 500 единиц техники. Для мониторинга состояния дорожно-транспортного комплекса в регионе организовано круглосуточное дежурство Единой региональной дорожно-транспортной диспетчерской службы.