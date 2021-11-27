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Пандемия COVID-19

AFP: первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Италии - Франс Пресс.

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ИталияПандемия COVID-19
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