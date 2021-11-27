AFP: первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии

ЧП на шахте "Листвяжная"

Глава Кузбасса не будет выслушивать объяснения уволенного после банкета мэра Прокопьевска

Отправленный в отставку Вячеслав Старченко ранее заявил телеканалу "РЕН ТВ", что видео с банкета является фейковым, и он планирует встретиться и объясниться с губернатором Сергеем Цивилевым

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