Минздрав Франции распорядился изолировать контактировавших с носителями омикрон-штамма

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство социальных дел и здравоохранения Франции распорядилось изолировать всех, кто находился в контакте с носителями омикрон-штамма коронавируса. Как говорится в постановлении министерства, направленном в субботу во французские медучреждения, данная мера должна касаться даже тех, кто полностью прошел вакцинацию.

"Контактировавшие с носителями нового штамма или теми, у кого есть подозрение на его наличие в организме, вне зависимости от вакцинации должны быть помещены на карантин", - говорится в документе. Во Франции, как отмечают специалисты, пока не зафиксировано случаев заражения штаммом "омикрон", однако в связи с выявлением инфицированных в соседних странах Минздрав решил дать инструкции французским медикам превентивно.

Из-за распространения нового штамма коронавируса правительство Франции в пятницу объявило о приостановке полетов из стран южной части Африки. Данная мера должна действовать не менее 48 часов. Она касается ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини. Все, кто посещал эти страны за последние две недели, должны в срочном порядке информировать об этом власти и как можно быстрее сдать ПЦР-тест.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.