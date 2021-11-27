ОНФ намерен добиться отмены взыскания с медиков во Владимире за инцидент с ковид-больной

ТАСС, 27 ноября. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) будут добиваться снятия дисциплинарного взыскания с медиков, которые получили выговоры из-за того, что после отказа в госпитализации привезли пациентку с ковидом к зданию администрации Владимирской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ОНФ.

Ранее несколько СМИ сообщили о том, что в октябре медучреждения Владимирской области отказали в госпитализации пациентке с 80% поражением легких. Работники скорой помощи привезли ее к зданию администрации региона, после чего женщине предоставили место.

"Народный фронт будет добиваться снятия дисциплинарного взыскания с врачей скорой помощи во Владимирской области, которые из-за отказа больниц госпитализировать тяжелую пациентку с коронавирусом привезли ее к администрации региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 17 октября бригада скорой помощи привезла 89-летнюю пациентку с двусторонней пневмонией и поражением легких 80% к зданию администрации после отказа двух больниц в госпитализации. После этого два фельдшера, водитель и диспетчер получили выговоры и были лишены стимулирующих выплат. "Возникла безобразная ситуация давления на врачей, которые просто выполняли свой долг. Если бы они отвезли пациента домой, то, во-первых, они поставили бы его в ситуацию угрозы жизни. А во-вторых, оставление в опасности могло бы стоить врачам тюремного срока по статье 124 УК РФ", - приводятся слова эксперта Народного фронта, сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова.

Он также отметил необходимость участия в обсуждении причин инцидента специалистов в области права, врачебного и пациентского сообществ, а также представителей власти.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Владимирской области, на данный момент произошедшую ситуацию исправляют. "Я против наказания медиков. Это были ошибки управления, и администрация и департамент здравоохранения их исправляют", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Александра Авдеева.