Politico: власти США готовятся к возможным вспышкам ковида из-за выявления омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в связи с обнаружением штамма коронавируса "омикрон" разрабатывает планы на случай возможных вспышек заболевания по всей стране. Об этом сообщила в субботу американская газета Politico со ссылкой на источники из числа чиновников.

"Хотя в США не выявили случаев [заражения новым штаммом], должностные лица администрации Байдена, отвечающие за вопросы здравоохранения, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, Министерстве здравоохранения и социальных служб США и Белом доме провели в последние два дня серию встреч для планирования на случай выявления данной разновидности в США и возможных вспышек заболевания по всей стране", - говорится в материале.

По словам источников газеты в администрации, в ходе данных консультаций специалисты обсуждали, "на какой срок закрывать въезд из южной части Африки, разрешать ли возвращаться гражданам США, а также менять ли рекомендации в сфере здравоохранения в стране". Кроме того, американские официальные лица отметили необходимость "значительно повысить темпы" ревакцинации в ближайшие недели.

Представитель Белого дома в субботу сообщил журналистам, что Байден "ознакомлен с последней информацией об "омикроне". Как отмечается в заявлении, "должностные лица высокого ранга, работающие в сфере здравоохранения, и специалисты по мерам, касающимся коронавируса, отслеживают последние данные об "омикроне" и поддерживают регулярные контакты с должностными лицами в здравоохранительной сфере по всему миру".