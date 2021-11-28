Кабмин не поддержал законопроект о бесплатной парковке для многодетных

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов от ЛДПР о праве многодетных семей на бесплатное пользование парковкой на всей территории России, в кабмине указали на уже имеющееся у регионов право вводить такую меру поддержки и то, что авторы не указали источники финансирования для реализации своей инициативы. Текст размещен в думской электронной базе.

Либерал-демократы предлагали внести поправки в закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, согласно которым многодетные родители или усыновители, а также опекуны, в чьих семьях трое или больше детей, "имеют право бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации". В правительстве указали на то, что такое положение выходит за рамки данного закона.

В заключении говорится, что "в настоящее время вопросы бесплатного пользования многодетными семьями парковочными местами решаются в рамках имеющихся у органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий, установленных федеральными законами". "Таким образом, право родителей из многодетных семей на бесплатное пользование парковочными местами может быть урегулировано в пределах установленных полномочий", - подчеркнули в кабмине.

Правительство также указало на то, что реализация предложенных поправок потребует дополнительных бюджетных ассигнований, однако источники финансирования авторами не определены, что противоречит Бюджетному кодексу РФ. "С учетом изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - говорится в тексте.