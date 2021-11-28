Полиция ФРГ пресекла вакцинацию, возможно, незарегистрированным препаратом от ковида

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция германского города Любек в субботу пресекла акцию по вакцинации, которая проводилась с применением, как предполагается, незарегистрированного в ФРГ препарата. Об этом в воскресенье сообщила газета Die Welt .

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Правоохранители изъяли ампулы с препаратом, медицинские приборы и списки тех, кто записался на прививку. Всего вакцину успели сделать 50 местным жителям. Около 150 ждали своей очереди.

Акция проводилась на территории местного аэропорта, который принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штёкеру. Ранее сообщалось, что он разработал собственную вакцину.

Какой именно препарат применялся в ходе нелегальной акции, не уточняется.

В ФРГ в последние недели сильно растет число случаев коронавируса, власти вводят ограничения для непривитых. Не исключается также общефедеральных локдаун для всех граждан.