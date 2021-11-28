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Пандемия COVID-19

Татарстан обеспечили лекарствами для амбулаторного лечения COVID-19 до конца года

По словам министра здравоохранения республики Марата Садыкова, рисков дефицита лекарств в регионе нет

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Лекарства для лечения на амбулаторном этапе ОРВИ и коронавирусной инфекции закуплены в Татарстане до конца 2021 года. Дефицита не наблюдается, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

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"Мы провели вместе с Росздравнадзором объезды государственных и частных аптек. Дефицита нет. Вопрос связан еще с тем, что из федерального бюджета, из бюджета республики мы получили средства для закупки лекарств на лечение на амбулаторном этапе ОРВИ и ковидной инфекции. Они закуплены в полном объеме до конца года", - сказал Садыков.

По словам министра, рисков дефицита лекарств в республике нет.

Ранее общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила в Росздравнадзор письмо, в котором говорится о риске возникновения дефицита лекарств от ОРВИ, гриппа и COVID-19 в аптеках России. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Согласно сведениям ее авторов, аптечные организации отметили начавшиеся перебои с поставками отдельных лекарств, прежде всего рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. Наибольшие проблемы наблюдаются в Красноярском крае, Республике Татарстан, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
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