Татарстан обеспечили лекарствами для амбулаторного лечения COVID-19 до конца года

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Лекарства для лечения на амбулаторном этапе ОРВИ и коронавирусной инфекции закуплены в Татарстане до конца 2021 года. Дефицита не наблюдается, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"Мы провели вместе с Росздравнадзором объезды государственных и частных аптек. Дефицита нет. Вопрос связан еще с тем, что из федерального бюджета, из бюджета республики мы получили средства для закупки лекарств на лечение на амбулаторном этапе ОРВИ и ковидной инфекции. Они закуплены в полном объеме до конца года", - сказал Садыков.

По словам министра, рисков дефицита лекарств в республике нет.

Ранее общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) направила в Росздравнадзор письмо, в котором говорится о риске возникновения дефицита лекарств от ОРВИ, гриппа и COVID-19 в аптеках России. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Согласно сведениям ее авторов, аптечные организации отметили начавшиеся перебои с поставками отдельных лекарств, прежде всего рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. Наибольшие проблемы наблюдаются в Красноярском крае, Республике Татарстан, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.