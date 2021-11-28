Ангола вводит запрет на въезд из семи стран Африки из-за омикрон-штамма

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Анголы с 30 ноября 2021 года по 5 января 2022 года вводит запрет на въезд граждан семи стран Африки с целью предотвращения завоза омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил государственный министр, глава администрации президента Адау Франсишку Коррейа ди Алмейда.

"Президент страны подписал декрет о вступлении в силу положения общественного бедствия 30 ноября, - цитирует в воскресенье госминистра газета Jornal de Angola. - Временно прекращается сообщение с семью африканскими государствами - Ботсваной, Зимбабве, Малави, Мозамбиком, Намибией, Эсватини и ЮАР. Это не коснется ангольских граждан, которые пожелают вернуться на родину. В случае возвращения в Анголу для них предусматривается карантин в течение 14 суток. Исполнительная власть объявила об этом решении в связи с появлением новых разновидностей коронавируса в других странах".

В качестве меры предосторожности несколько стран объявило о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии и Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии.