Сейшелы объявили о мерах предосторожности в связи с появлением омикрон-штамма

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Сейшельские Острова объявило о введении новых мер в сфере путешествий в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики, распространенном в воскресенье.

"Появление нового варианта коронавируса B.1.1.529 в Южной Африке подтолкнуло министерство здравоохранения к введению новых мер для граждан Сейшельских Островов, постоянно проживающих здесь иностранцев и для приезжих из региона Юга Африки, - говорится в документе. - Это касается Ботсваны, Зимбабве, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. Для приезжающих из этих стран [иностранцев] закрыт въезд в республику до нового распоряжения. Граждане Сейшельских Островов и постоянно проживающие здесь иностранцы, побывавшие в какой-либо из этих стран в течение последних двух недель, должны проходить самоизоляцию и сделать ПЦР-тест на пятый день после прибытия. Все, кто уже прибыл в республику из одной из этих стран за последние две недели, должны сдать ПЦР-тест, если они пробыли на Сейшелах от пяти до 14 дней после приезда".

ПЦР-тесты проводятся бесплатно в соответствующих государственных учреждениях.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии, Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии.