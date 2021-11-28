В Москве завершили второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Второй этап комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений завершили с опережением графика. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Очистные сооружения - самая "скрытая" часть работы коммунальщиков, но крайне важная для экологии. C опережением графика завершаем второй этап глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Готовы ключевые объекты биологической очистки стоков", - написал мэр в Twitter.

Он отметил, что при модернизации Люберецких очистных сооружений делается упор на повышение качества воздуха. По его словам, уже почти удалось избавиться от неприятного запаха на объекте.

"Внедряем безотходные технологии. Из переработанного осадка получатся биотопливо и минеральное удобрение. Все это улучшит экологию Московского региона", - добавил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что комплексную реконструкцию Люберецких очистных сооружений завершат в 2023 году.