В Кузбассе освятили построенный в память о жертвах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" храм

КЕМЕРОВО, 28 ноября. /ТАСС/. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх освятил православный храм в Гурьевске, построенный в память о погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года по просьбе родственников жертв трагедии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье дьякон, руководитель информационного отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский.

"Митрополит освящал в Гурьевске храм памяти двух погибших в ТРЦ "Зимняя вишня", которые похоронены в Гурьевске. Сейчас все работы завершили, храм был сегодня освящен", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС ранее, жительница Гурьевска обратилась с просьбой построить храм в память о своих родных, погибших три года назад во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Владыка благословил ее, поддержал просьбу и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Внешний облик новой белокаменной церкви напоминает Афонский храм в Москве.

Строительные материалы для возведения храма пожертвовали местные предприниматели.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Торгово-развлекательный центр после пожара снесли, а на его месте построили парк с часовней. По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 фигурантов, в их числе экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и компания, которая устанавливала в "Зимней вишни" пожарную сигнализацию. В ноябре Заводской районный суд Кемерово приговорил восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" к срокам от пяти до 14 лет колонии общего режима.