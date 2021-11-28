Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения омикрон-штамма

БАНГКОК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Филиппин приостановили с 28 ноября по 15 декабря въезд из семи европейских стран на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило Управление по связям с общественностью при президенте республики.

Государственная целевая группа по борьбе с коронавирусом обновила и утвердила список стран с высоким риском распространения инфекции. В него, помимо Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Южной Африки, вошли Австрия, Бельгия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Чехия и Швейцария. "Въезд для всех лиц, независимо от статуса вакцинации, прибывающих из стран красного списка или находившихся в них в течение последних 14 дней до прибытия на Филиппины, запрещен", - отмечается в заявлении. Ограничение не касается филиппинцев, возвращающихся посредством правительственных или негосударственных программ репатриации, а также специальными коммерческими рейсами.

Что касается пассажиров, находящихся в пути, и тех, кто был в перечисленных странах в течение 14 дней до прибытия в республику, то до 30 ноября они все еще могут попасть на Филиппины. "Тем не менее они должны пройти карантин на территории [специального] учреждения в течение 14 дней с тестированием на седьмой день, - уточняется в тексте. - Пассажиры, которые прибыли до 28 ноября 2021 года и в настоящее время проходят изоляцию в соответствии с классификацией страны происхождения, должны следовать соответствующим протоколам тестирования и карантина".

Вместе с тем филиппинцы или иностранцы, следующие транзитом через страны из красного списка, не будут считаться прибывшими из них или находившимися там, если они все время оставались в аэропорту. Отмечается, что МВД было поручено "определить местонахождение пассажиров, прибывших в течение 14 дней до 29 ноября 2021 года из стран красного списка, и потребовать от них пройти двухнедельный домашний карантин с даты прибытия, а также сдать ПЦР-тест при появлении симптомов".

ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, данный вариант обладает повышенной способностью к распространению. Штамм уже был выявлен, в частности, в Бельгии, Германии и Италии. В качестве меры предосторожности многие страны объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами региона.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,83 млн, вылечились более 2,76 млн человек, умерли 48,3 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 35,5 млн человек.