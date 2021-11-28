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Пандемия COVID-19

Финляндия ограничила въезд из семи стран Африки до 19 декабря

Ограничения не касаются граждан страны и лиц, постоянно проживающих в ней

ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноября. /ТАСС/. Финляндия ограничила въезд из стран юга Африки после обнаружения в мире новой разновидности коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в воскресенье МВД республики.

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"С 28 ноября Финляндия ограничивает въезд путешественников, которые в последние 14 дней находились в Ботсване, Эсватини, ЮАР, Лесото, Мозамбике, Намибии или Зимбабве. Это решение означает, что путешественник, находившийся в этих странах, не может попасть в Финляндию, предъявив сертификат о вакцинации. Человек может приехать в Финляндию только в случае, если у него есть на это веская причина, включая неотложные семейные обстоятельства и иные вопросы личного характера", - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 19 декабря, они не касаются граждан Финляндии и лиц, постоянно проживающих в этой стране.

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ФинляндияПандемия COVID-19
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