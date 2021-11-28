Минздрав США: омикрон-штамм более заразен по сравнению с другими вариантами коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Поступающие из Южной Африки данные свидетельствуют о том, что новый омикрон-штамм коронавируса является более заразным, чем ранее выявленные варианты. Об этом заявил в воскресенье глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, Фрэнсис Коллинз в эфире телеканала CNN .

"Мы считаем, что он более заразный (чем другие штаммы - прим. ТАСС) на основе того, как быстро он распространяется в Южной Африке. Особенно хорошо он передается при контактах", - сказал он.

Вместе с тем Коллинз заявил, что пока рано говорить о том, насколько омикрон-штамм опаснее дельта-штамма. "В свое время мы опасались бета-штамма, думали, что он распространится по всем США, но этого не произошло", - отметил Коллинз.

Он добавил, что пока нет информации о том, что новый вариант коронавируса добрался до США, но выразил уверенность, что тот будет быстро выявлен, когда это произойдет.