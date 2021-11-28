Умер бывший замглавы ФСИН Николай Баринов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов умер в возрасте 62 лет, сообщил в воскресенье глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался сегодня на 63-м году жизни", - написал он в своем Telegram-канале.

Николай Баринов был заместителем главы ФСИН в 2005-2009 гг. В 2017 г. Следственный комитет РФ возбудил в отношении Баринова уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность"). Как установило следствие, чиновник, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2" в Колпинском районе Санкт-Петербурга, неоднократно получал взятки от представителей строительных фирм-подрядчиков. Первоначально СК РФ сообщал, что общая сумма взяток составила 110 млн руб. Позднее цифра была скорректирована до 44 млн руб. Чиновник признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

20 июня 2019 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Баринова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб. По данным Хинштейна, Баринов вышел на свободу год назад.