На ГУМ-катке состоялось торжественное открытие сезона

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Торжественное открытие 16-го сезона состоялось на ГУМ-катке в Москве. В рамках этого события перед зрителями выступили знаменитые фигуристы, которые показали отрывок из ледового шоу "Лебединое озеро", передает корреспондент ТАСС.

"Это такое счастье, что каждый год большая команда делает этот праздник здесь на Красной площади. Здесь собралось огромное количество любителей фигурного катания, нет ни одного места у бортика. <...> Мы ждем вас всех с 25 декабря по 8 января в Дворце спорта "Мегаспорт", - сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка на открытии катка.

Солистами программы стали Петр Чернышев, Татьяна Навка, Маргарита Дробязко. Сразу после шоу перед гостями праздника выступила певица Алена Долбик.

Новый сезон

Первых гостей ГУМ-каток примет 29 ноября. В этом году он будет работать каждый день с 09:00 до 23:00. Первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные. "Допустимое количество катающихся в каждом сеансе не превышает 450 человек. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы", - рассказали в пресс-службе катка.

Приобрести билеты можно на сайте ГУМ-катка. Его необходимо будет распечатать и предъявить на входе. Также билет можно купить через автоматы, которые расположены в кассах при входе на ГУМ-каток со стороны улиц Никольской и Ильинки.

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе при входе на каток при проходе через турникеты необходимо пользоваться специальной разметкой и соблюдать социальную дистанцию, а в павильоне проката нужно находиться в масках.

"Конечно, программа этого сезона традиционно включает в себя одну из главных и уникальных в своем роде инициатив ГУМ-катка - бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта. Каждую субботу на льду ГУМ-катка мастер-классы будет давать чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. Знаменитый спортсмен поделится с участниками своими профессиональными секретами и покажет коронные приемы. Записаться на мастер-классы можно заранее на сайте, количество мест ограничено", - рассказали в пресс-службе. Участие в мастер-классах бесплатное.