"Думать о неизвестном нет времени". Что говорят жители ЮАР об омикрон-штамме коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Граждане ЮАР больше заняты поисками выгодных покупок в дни весенних распродаж, чем заботами, связанными с появлением в стране омикрон-штамма коронавируса. В этом в воскресенье убедился корреспондент ТАСС, побывавший в торговом центре в Фейри-глен на востоке столицы страны Претории.

"Думать о неизвестном у меня просто нет времени, - сказал стоявший в очереди за кроссовками сотрудник страховой компании Бонгани Дладла. - Сейчас завершается сезон распродаж, и есть возможность приобрести хорошие вещи за низкую цену. Это для меня сейчас важнее, чем читать и размышлять о том, как поведет себя COVID-19".

Мнение Дладла разделили около десятка людей, которые стояли в очереди у входа в спортивный магазин. Покупателей пускали по одному. Каждый был в маске, а также обязательно обрабатывал при входе санитайзером руки.

"Пока еще ничего неизвестно о характере нового вируса, - сказал в свою очередь молодой человек, который оказался сотрудником больницы "Вилджерс". - У нас врачи говорят, что омикрон-штамм больше похож на простуду, а не на настоящий коронавирус. В нашей больнице есть отделение для пациентов с коронавирусом, однако там их сейчас мало, не сравнить с первой волной весны-лета 2020 года".

Новогодняя елка

В воскресенье в ТЦ в Фейри-глен люди в основном интересовались спортивными товарами и продуктами. В кафе были свободные места. "Люди сейчас ищут выгодные покупки, пить кофе или чай они придут позднее", - заметила официантка. Те, кто сидел в кафе, разговаривали, сняв маски.

В центральном кафе ТЦ уже установлена к Рождеству и Новому году высокая серебристая елка. Вокруг нее собралось много детей. У младших школьников начались каникулы. Жители ЮАР заняты своими повседневными делами.