Непогода ожидает несколько регионов России с 29 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сильные осадки и ветер прогнозируются в регионах Северо-западного, Центрального и Южного федеральных округов (СЗФО, ЦФО и ЮФО) 29-30 ноября. Особенно опасной погода будет в Крыму и Краснодарском крае, где ожидаются очень сильные дожди и ветер до 20-28 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Ленинградской области 29-30 ноября прогнозируется сильный снег, метель, ветер до 15 м/с. Аналогичная ситуация будет в Псковской области. В Калининградской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер до 19 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, непогода с сильными дождями также ожидается в регионах ЦФО. "Поскольку очень тепло на европейской территории России, 30 ноября в Белгородской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будет сильный дождь и ветер до 18 м/с", - рассказал он.

Метеоролог сообщил, что Крым и Краснодарский край ожидает опасная погода с сильными дождями и ветром до 20-28 м/с в ближайшие два дня.

"В Южном федеральном округе, конечно, тепло, но и в понедельник, и во вторник в Крыму будет очень сильный дождь. Это опасное явление. Ветер будет около 20 м/с с порывами до 28 м/с. Очень сильная непогода. В Краснодарском крае тоже будет очень сильный дождь, гроза, ветер до 24 м/ с, а на Черноморском побережье, в районе от Анапы до Геленджика, - ветер до 25 м/с", - сообщил Вильфанд.

Кроме того, в южных районах Красноярского края прогнозируется снег, ветер до 15-20 м/с и метель. Аналогичная ситуация будет в Хакасии, рассказал метеоролог.