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Школы Биробиджана возобновили работу после снегопада

Дети не посещали учебные заведения с 23 ноября из-за невозможности безопасно передвигаться по улице в непогоду

ТАСС, 29 ноября. Школы Биробиджана начали работать после почти недельного перерыва. Занятия там были приостановлены 23 ноября из-за сильного снегопада и невозможности безопасного передвижения детей по улицам, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня дети пошли в школу. Работы по расчистке города продолжаются, они велись и в выходные. Снег еще предстоит вывезти. В городе выпало 2,5 месячной нормы осадков, на завершение всех работ потребуется около двух недель", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Снежный циклон обрушился на ЕАО 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Снег шел три дня, расчистка дорог велась круглосуточно. Во вторник в Биробиджане ввели режим ЧС, во всей области - режим повышенной готовности. Общественный транспорт в городе возобновил работу 25 ноября.

Прокуратура ведет в районах ЕАО проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части принятия коммунальными службами мер по своевременной очистке автомобильных дорог и иных объектов инфраструктуры от снега.

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