Филиппины планируют начать прививать против COVID-19 детей от пяти лет в январе 2022 года

БАНГКОК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Филиппин рассчитывают начать вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет в январе 2022 года. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес.

По его прогнозам, Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин выдаст разрешение на использование прививок к концу декабря текущего года. "После выдачи разрешения мы немедленно начнем вакцинацию детей младше 12 лет, - приводит его слова издание Inquirer. - Мы планируем сделать это в первом квартале 2022 года, поэтому начнем [вакцинацию] в январе и хотим завершить ее в первом квартале".

Гальвес отметил, что инициатива связана с запланированным полным возобновлением занятий в школах, а также нацелена на борьбу с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса. "Мы пока не знаем, насколько дети уязвимы к этому варианту", - добавил он.

На Филиппинах пока прививают от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Иммунизация осуществляется с помощью препаратов Pfizer и Moderna.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,83 млн, вылечились более 2,76 млн человек, умерли 48,3 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 35,5 млн человек.