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В Анапе и Геленджике ожидается штормовой ветер

Его порывы могут достигать 30 м/с

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в понедельник ветер с порывами до 30 м/с на участке побережья Черного моря между Анапой и Геленджиком. Об этом сообщается на сайте Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ветер южной четверти 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/ с, в отдельных районах порывы до 25 м/с, днем на участке Анапа - Геленджик порывы 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в регионе ожидается переменная облачность, местами сильный дождь. Температура воздуха составит ночью 8-13 градусов, днем до 20 градусов тепла.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью выше 25м/с характеризуется как сильный шторм. При нем на суше могут отмечаться разрушения, а деревья могут быть вырваны с корнем.

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