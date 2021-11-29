Музей криптографии откроется в Москве в декабре

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Первый в России научно-технологический Музей криптографии откроется в Москве 21 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Первый и единственный в России научно-технологический Музей о криптографии, коммуникации, математике и смежных дисциплинах откроется в Москве 21 декабря 2021 года. Масштабная постоянная экспозиция расскажет о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в музее можно будет увидеть уникальную историческую коллекцию шифровальной техники, средства передачи информации и архивные документы. Основная экспозиция будет состоять из интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов и большого количества мультимедиаконтента, что даст возможность погрузиться в контекст с помощью современных технологий. Посетители смогут разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее.

"Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке. Маршрут начинается с "Криптографии в цифровую эпоху", то есть явлений XXI века. В финале экспозиции зритель встретится с древнейшими способами шифрования в мировой истории (от шифра Цезаря до алхимических криптограмм) и, наконец, дойдет до начала начал: зарождения самой идеи коммуникации между людьми и формирования письменности - алфавитной системы и знаков/символов.

"В проектировании мы отталкивались от того, что наша аудитория - это в основном школьники 13-17 лет, но это не значит, что мы ориентированы только на них. Мы приглашаем в музей всех без исключения, ведь технологии прочно вошли в жизнь каждого современного человека. Мы хотим интересно, легко и понятно рассказать о криптографии нашим посетителям", - отметила директор музея Лидия Лобанова.

В пресс-службе добавили, что в экспозиции музея - несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций. Одним из центральных и самых больших объектов музея станет инсталляция, посвященная легендарной шифровальной машине "Фиалка" (М-125), изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора, информация о которой до 2020 года была строго засекречена. Также в экспозиции XX века будут воссозданы два кабинета великих ученых - Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Здесь же можно будет найти инсталляцию, посвященную линии "Москва - Вашингтон" и номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали.