Губернатор Камчатки назвал ситуацию с заболеванием COVID-19 в регионе благополучной

ТАСС, 29 ноября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ситуацию с заболеванием новой коронавирусной инфекцией в регионе благополучной. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом по заболеваемости ситуация достаточно стабильна, и я даже так, осторожно скажу - благополучная. Мы фиксируем, что количество госпитализированных не превышает количество выписавшихся, и свободные койки стабильно у нас поддерживаются в последние несколько недель. Всего их количество составляет 36%. Что касается уровня заболеваемости, мы находимся на 73-м месте в стране, то есть в самом низу - в этом моменте ситуация достаточно благополучная", - сказал он.

Он отметил, что в регионе работают над наращиванием темпов вакцинации при том, что вакцинировано более 118 тыс. человек. "Для Камчатки, это уже достаточно значительная цифра. Мы перевалили через половину той задачи, которая перед нами стоит", - сказал Солодов, отметив, что на положительную статистику по вакцинации повлияли ряд введенных в регионе ограничений, в частности - использование сертификатов вакцинации при посещении общественных мест, при межмуниципальных перелетах и другое.

"Могу сказать, что это уже становится элементом нашей жизни. И позволит нам сформировать необходимый коллективный иммунитет", - заключил Солодов.

В регионе первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции привиты более 118 тыс. человек. Вторым - более 80 тыс. человек. Коллективный иммунитет составляет более 36% при плане 80% - на Камчатке это чуть более 197 тыс. человек.