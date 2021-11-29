Геология Большой норильской экспедиции

Рекультивацию тоже можно считать геологической деятельностью, в том смысле, что это приведение почв и ландшафта в первозданный вид. Под Норильском это обеззараживание 188 тысяч тонн загрязненного топливом грунта, который был собран и вывезен после аварии на ТЭЦ-3 в 2020 году. Также это высадка трав и кустарников, устранение следов техники и возвращение естественного облика тундры. При этом ученые Сибирского отделения РАН посоветуют, как сделать такую работу наилучшим образом за три года.