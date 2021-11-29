Геология Большой норильской экспедиции

Необычное геологическое строение Таймыра оказало особое влияние на полевые работы ученых Сибирского отделения Российской академии наук. Разделение естественно высокого фонового уровня содержания химических веществ в почве и промышленного загрязнения стало одной из главных задач экспедиции. Норильский рудный район расположен в западной части плато Путорана, на стыке крупных тектонических структур, и его геология во многом определила ход последних научных изысканий. Рассказываем о геологических особенностях Норильского промышленного района.
Норильская аномалия
Содержание цветных металлов в почвах и растительности Норильского промышленного района в несколько раз превышает нормы. Но оказалось, что это природная аномалия, возникшая задолго до того, как здесь начали разрабатывать месторождения цветных металлов. Причиной ученые считают природные условия, которые сформировались из-за месторождений сульфидных руд: меди, никеля, кобальта, хрома и других.
Фон
Геохимический фон определяется как среднее содержание химических элементов в почве, свойственное, например, такому необычному геологическому объекту как Норильская аномалия. Чтобы отделить фоновые значения от внешнего загрязнения, ученые берут пробы почвы вдали от Норильска, где нет воздействия промышленности. При сравнении Большой норильской экспедицией природного геохимического фона по отложениям озер Мелкое и Пясино установлена природная неравномерность распределения химических элементов. При этом фон повсеместно аномален по никелю и меди.
Геохронология
Геохронологи занимаются геологическим летосчислением, а в Большой норильской экспедиции – изучением изменений природного геологического фона на протяжении тысячелетий и после начала хозяйственной деятельности. Для этого они отбирают пробы донных отложений в озерах с помощью плавучей буровой платформы, которую разработали сами.
Отложения
Отбор донных отложений и почвенных колонок из озер позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, как он менялся на протяжении нескольких десятков лет. На разных участках было отобрано несколько кернов глубиной до 1 метра и один – глубиной 4 метра. После их изучения в лаборатории становится понятна последовательность накопления осадков и загрязнений. Ученые восстанавливают их хронологию, определяя, когда они появились.
Рекультивация
Рекультивацию тоже можно считать геологической деятельностью, в том смысле, что это приведение почв и ландшафта в первозданный вид. Под Норильском это обеззараживание 188 тысяч тонн загрязненного топливом грунта, который был собран и вывезен после аварии на ТЭЦ-3 в 2020 году. Также это высадка трав и кустарников, устранение следов техники и возвращение естественного облика тундры. При этом ученые Сибирского отделения РАН посоветуют, как сделать такую работу наилучшим образом за три года.