Свыше 4,4 тыс. жителей Якутии ожидают выплаты за помощь в тушении лесных пожаров

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 4,4 тыс. человек, которые были мобилизованы на тушение лесных пожаров в Якутии, ждут выплаты, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Всего за текущий сезон было привлечено 15 016 человек из числа местного населения. На сегодняшний день за участие в тушении лесных пожаров свыше 10,6 тыс. граждан произведена оплата в размере 235,14 млн рублей. 4 402 физическим лицам оплата в размере 184,4 млн рублей будет проведена в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств из резервного фонда правительства РФ", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что проект распоряжения о выплате находится в данный момент на согласовании в Минфине РФ.

В понедельник глава Якутии Айсен Николаев в ходе планерного совещания поручил правительству решить вопрос с погашением задолженности перед участниками ликвидации лесных пожаров.

Прокуратура Якутии проводит проверку соблюдения прав лиц, участвовавших на добровольной основе в тушении лесных пожаров, на получение в полном объеме оплаты за выполненные работы по гражданско-правовым договорам. "По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, восстановление их прав находится на контроле прокуратуры республики", - сказала старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.

Кроме этого, прокуратура региона в ходе проверки установила, что 386 работникам авиалесоохраны начисление доплаты за проведение аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях труда было произведено без применения повышенного районного коэффициента. По представлению прокуратуры республики в адрес регионального правительства произведен перерасчет указанных доплат на сумму 7,9 млн рублей, их выплата планируется до 15 декабря 2021 года.