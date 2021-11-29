В России зафиксировали 1 209 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 8 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 209 против 1 224 днем ранее, до 273 964. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 8 ноября, когда в стране зарегистрировали 1 190 смертей.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 66 смертей, в Московской области - 58, в Краснодарском крае - 41, в Ростовской области - 40, в Ставропольском крае - 39.

Число заболевших и выздоровевших

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 860, до 9 604 233. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,35%.

В частности, 2 236 случаев заражения были выявлены в Московской области, 2 181 - в Санкт-Петербурге, 941 - в Самарской области, 751 - в Воронежской области, 717 - в Нижегородской области.

В настоящее время продолжают лечение 1 034 458 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 700, до 8 295 811. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,4% от общего числа заразившихся.

В частности, в Подмосковье за сутки выздоровели 1 623 человека, в Челябинской области - 1 474, в Самарской - 946, в Санкт-Петербурге - 926, в Краснодарском крае - 865.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 434 против 3 086 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 943 929 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,18%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 93 против 95 днем ранее. Всего в городе умерли 34 105 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 703 пациента за сутки, за все время вылечились 1 768 538. В настоящее время в столице продолжают лечение 141 286 человек.