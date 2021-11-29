В Португалии выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Первые 13 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Португалии. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Главное управление здравоохранения республики.

Все случаи заражения выявлены у игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба "Белененсеш", заявили в ведомстве.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.