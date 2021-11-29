В ВОЗ заявили, что появление омикрон-штамма говорит об опасной ситуации в мире

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Появление омикрон-штамма коронавируса говорит о том, сколь опасна пандемия и в сколь сложной ситуации находится сейчас человечество. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в выступлении на открывшейся в понедельник в Женеве специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему о подготовке к новым пандемиям.

"Появление обладающего большой способностью к мутации варианта "омикрон" коронавируса говорит о том, в сколь угрожающей и сложной ситуации мы находимся", - отметил он. По его словам, появление этого штамма подчеркивает необходимость заключения мелу странами "нового соглашения по пандемиям".

Глава ВОЗ подчеркнул, что "следует поблагодарить Южную Африку за обнаружение, секвенирование и информирование об этом варианте, а не наказывать ее".