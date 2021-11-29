Движение электричек из Туапсе в Майкоп после капремонта пути восстановят 1 декабря

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. График движения пригородных поездов по маршруту Туапсе - Белореченская - Майкоп восстановят с 1 декабря после капитального ремонта тоннелей на участке железнодорожного пути. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.

Ремонтные работы в тоннелях дореволюционной постройки начались 13 октября и должны были закончиться в 10-х числах декабря, но специалисты смогли досрочно завершить капремонт.

"В связи с завершением работ по капитальному ремонту пути в Среднем и Малом петлевых тоннелях с 1 декабря восстанавливается график движения пригородных поездов на направлении Туапсе - Белореченская - Майкоп". - говорится в сообщении.

Во время ремонта электрички ходили от Туапсе до Кривенковской, от Белореченской до Гойтха. Поезда дальнего следования были направлены по маршруту Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе, о дате возобновления их сообщения не уточняется. 24 ноября по отремонтированному участку пошли первые грузовые поезда.

Тоннели 1910 и 1914 годов в последний раз реконструировались в 2006 году. Этот участок считается одним из самых сложных в Европе из-за геометрии трассы. В следующем году специалисты намерены приступить к ремонту верхнего свода двух тоннелей дореволюционной постройки в Сочи.