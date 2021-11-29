Япония усиливает карантинные требования для прибывающих из 14 стран и регионов

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Японии в связи с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса усилили карантинные требования для прибывающих из 14 стран и регионов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник японским министерством иностранных дел.

Трехдневный карантин в специальных учреждениях вводится для прибывающих из Австрии, Австралии, Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Чехии, а также Гонконга и канадской провинции Онтарио. Шестидневный карантин устанавливается для прибывающих из Великобритании, Израиля, Италии и Нидерландов. Кроме того, на десятидневный карантин будут направлять прибывающих из Анголы.

Ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об отмене с 30 ноября послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров, а также о приостановке выдачи новых виз для граждан всех стран в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. По словам Кисиды, пока на территории страны не выявлено случаев заражения новым штаммом. Помимо этого, был снижен ежедневный лимит на въезд в Японию с 5 тыс. до 3,5 тыс. человек.

Япония с 28 ноября запретила выдачу новых виз гражданам девяти стран Африки. Речь идет о ЮАР, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Ботсване, Лесото, Мозамбике, Малави и Замбии. Граждане Японии и иностранцы с долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории перечисленных государств, обязаны пройти десятидневный карантин в специальных отелях.