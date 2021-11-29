Львова-Белова: подписание хартии о защите детей в сети вызывает чувство гордости

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Подписание хартии "Цифровая этика детства", направленной на создание безопасной цифровой среды для детей, говорит о цивилизованности и ответственности российского общества. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на презентации, посвященной подписанию хартии.

"Для современных детей цифровые технологии - это спутник с самых ранних лет, они осваивают гаджеты одновременно с тем, как учатся ходить. То, что ведущие IT-компании сегодня в нашей стране объединились в альянс и подписывают хартию, это, конечно, показатель цивилизованности общества и настоящей социальной ответственности. И это вызывает чувство гордости, потому что это позиция, когда чужих детей не бывает", - отметила она.

Львова-Белова также поблагодарила IT-компании за то, что они "взяли на себя роль проводников и защитников детей в киберпространстве".

"Детство - это сфера очень деликатная, нежная, в ее защите очень много вопросов именно этических, морально-нравственных, которые не всегда возможно урегулировать и решить законодательными мерами. В этом, мне кажется, сила нового документа", - добавила она.

По словам Львовой-Беловой, команда федерального уполномоченного по правам ребенка и региональные омбудсмены готовы к созданию совместных проектов в области цифровой грамотности, продвижения позитивного контента, преодоления цифрового неравенства и защиты детей от киберугроз.