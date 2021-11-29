Региональный чемпионат WorldSkills начался в Ненецком АО

ТАСС, 29 ноября. Шестой региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) начался в понедельник в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает пресс-служба администрации региона. Он проводится по 12 компетенциям, три из них новые.

"В Ненецком автономном округе начался VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В этом году количество компетенций увеличилось с девяти до двенадцати", - указано в сообщении.

В числе новых компетенций дошкольное воспитание (юниоры), веб-дизайн и разработка и графический дизайн. Соревнования продлятся пять дней, они будут проходить в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени В. Г. Волкова, Нарьян-Марском социально-гуманитарном колледже имени И. П. Выучейского, Ненецком профессиональном училище и детско-юношеском центе "Лидер".

В чемпионате участвуют 105 студентов, соревнования проводятся под наблюдением 124 экспертов.

Ненецкий округ стал участником движения в октябре 2016 года. Первый окружной чемпионат "Молодые профессионалы" проходил в НАО в феврале-марте 2017 года по двум компетенциям: "поварское дело" и "дошкольное воспитание". Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения, вне конкурса.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входят 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.