В ЮАР образовались толпы в центрах вакцинации от коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Существенный рост числа желающих сделать прививку от коронавируса произошел в понедельник в ЮАР, когда толпы устремились в центры вакцинации. В этом убедился корреспондент ТАСС, посетивший ряд прививочных центров в Претории.

"Я слушал вечером в воскресенье обращение президента страны и согласен с тем, что защищаться от омикрон-штамма можно и нужно с помощью вакцины, - заявил ТАСС один из ожидавших свою очередь сделать прививку в организованном в помещении аптеки центре Мандла Масондо. - Нынешний период неопределенности лучше встретить во всеоружии и иметь прививку от COVID-19".

В минувшую пятницу в этом центре не было в середине дня ни одного человека, однако два дня спустя очередь из желающих привиться достигала двух десятков. Аналогичная картина и в других прививочных центрах Претории.

"Прививки важны, тем более они бесплатные, - заметила в свою очередь домохозяйка Номагугу Онаи. - Мы решили, что в нашей семье все должны вакцинироваться". Номагугу привез в центр вакцинации муж, который ждал в машине. Он сам уже давно привился от коронавируса, так как работает на предприятии пищевой промышленности.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 ноября с обращением к нации, в котором заявил, что никаких новых ограничительных карантинных мер в связи с распространением на юге Африки омикрон-штамма правительство вводить не будет. "По сравнению с первыми двумя волнами пандемии у нас сейчас есть вакцины от COVID-19, поэтому нет нужды в дополнительных жестких мерах, - подчеркнул он. - Вакцины защищают". Глава государства призвал тех граждан, которые не сделали еще прививку от коронавируса, пройти вакцинацию. Нынешний пример прививочных центров в Претории показывает, что жители ЮАР услышали президента и поступают по его совету.

На текущий день в ЮАР использовано 25,2 млн доз вакцин от коронавируса. Полный курс иммунизации прошли 14,3 млн человек, или 24,1% населения страны. Запас прививок достигает сейчас в ЮАР 15 млн доз.

Пока без паники

В целом жизнь в ЮАР продолжается в обычном для этого времени года ритме. Люди работают, готовятся к приближающимся рождественским и новогодним праздникам. Бизнес ранее опасался, что власти в связи с появлением омикрон-штамма введут ограничения на передвижение, а также на посещение ресторанов и кафе, на продажу алкоголя. Этого не случилось. "Мы довольны, что власти не подвержены излишним страхам и не принимают необдуманных скоропалительных решений", - заявил ТАСС представитель Союза предпринимателей ЮАР.

Однако ситуация в стране по-прежнему остается тревожной. По данным властей, омикрон-штамм стал основным источником заболевания COVID-19 в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг, на территории которой расположены Претория и мегаполис Йоханнесбург. Согласно подсчетам специалистов, за последние трое суток не менее 1,5 тыс. человек в Гаутенге были инфицированы омикрон-штаммом.

Пока еще мало известно об особенностях поведения этого варианта коронавируса, за исключением того, что он очень быстро передается от человека к человеку. Первые существенные научные данные будут получены не ранее конца текущей недели. Пока смертность в больницах ЮАР в связи с коронавирусом низкая, в сутки умирают не более 10 человек.

Власти внимательно отслеживают ситуацию и успокаивают население. "Причин для паники нет, - заявил в понедельник министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла. - Мы еще почти ничего не знаем по поводу омикрон-штамма". Правда, глава Минздрава не сообщил, готов ли он изменить свое нынешнее мнение, когда узнает подробности поведения нового варианта коронавируса.