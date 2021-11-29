В Курской области мужчина заехал в супермаркет на лошади

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. В Курчатовском районе Курской области мужчина въехал в супермаркет на лошади. Мужчину задержали. Шашку, находящуюся при жителе области, изъяли и направили на экспертизу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"В Курчатовском районе Курской области полицейские задержали правонарушителя, оказавшего неповиновение сотрудникам полиции. Мужчина, въехал в супермаркет верхом на лошади", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о нарушителе поступило участковому от руководителя сетевого магазина в поселке Карла Либкнехта. В сообщении отмечалось, что мужчина ездит в помещении супермаркета на лошади и пытается заехать в торговый зал.

"К моменту приезда полицейских мужчина на лошади находился возле магазина. По внешним признакам был в состоянии опьянения, но от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно. Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств происшествия", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил доставленный в отдел полиции мужчина, "лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента". В настоящее время мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол за неисполнение законного требования сотрудников полиции. Также на экспертизу направили шашку, изъятую у жителя области. Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, лошадь от здания магазина самостоятельно добралась домой.