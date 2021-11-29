Эксперт: омикрон-штамм потенциально передается быстрее других видов коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Омикрон-штамм потенциально может передаваться быстрее, чем другие разновидности коронавируса, заявил в понедельник ведущий эпидемиолог ЮАР Салим Абдул Карим из Университета Квазулу-Наталя. Он отметил, что обнаружение этого штамма совпало по времени с резким ростом числа заразившихся коронавирусом и поступлений в больницы с подобным диагнозом.

"Новый вариант коронавируса, омикрон-штамм, скорее всего, более заразен, чем предыдущие виды, и к концу недели мы можем получить до 10 тыс. вновь заразившихся в сутки, - цитирует ученого газета "Бизнес дей". - Я ожидаю, что больницы столкнутся с наплывом пациентов в ближайшие две-три недели".

Соответствующий показатель пока составляет 1 640 случаев.

Омикрон-штамм был выявлен в Ботсване и ЮАР на прошлой неделе и с тех пор его диагностировали по меньшей мере еще в 10 государствах мира. Штамм обладает десятками мутаций, многие из которых можно обнаружить в других вариантах, вызывающих опасения, полагает Карим, который ранее был одним из председателей комитета по выработке предложений по борьбе с ковидом при Минздраве ЮАР.

В минувшую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР. Согласно подсчетам, за последние три дня только в наиболее густонаселенной провинции страны Гаутенг инфицированы омикрон-штаммом 1,5 тыс. человек.